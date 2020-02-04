2020-02-04T15:25:54+03:00
Общество

Волгоградским ветеранам и инвалидам на 3% увеличили льготы

Пенсионный фонд будет учитывать индексацию с 1 февраля
Юлия Данильченко
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Более 200 тысяч жителей Волгоградской области получают федеральные льготы. С 1 февраля социальные выплаты с учетом инфляции выросли на 3%. Уже в марте инвалиды, ветераны, Герои и другие получатели заметят эту небольшую разницу

Вырастут и социальные услуги, которые входят в состав ежемесячной денежной выплаты: они будут составлять 1 155,06 рублей в месяц и предоставляться как в натуральной, так и в денежной форме. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Пенсионного фонда России, 889,66 рублей в месяц будут платить за лекарства и продукты лечебного питания для детей-инвалидов или предоставлять нужные медикаменты на эту сумму. 137,63 рублей компенсируют за путевки в санатории для тех, кто не пользуется такой услугой. Еще 127,77 рублей можно получить за бесплатный проезд на различном транспорте к месту лечения и обратно. Но льготник может получить услугу в натуральной форме.

- Помимо этого, с февраля увеличивается пособие на погребение, которое Пенсионный фонд выплачивает родственникам умершего неработавшего пенсионера. Проиндексированный размер выплаты с нового месяца составит 6 124,86 рубля, - добавили в ПФР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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