2020-02-04T13:47:39+03:00
Происшествия

В Волгограде у астраханца изъяли десятки литров черной икры на 23 миллиона рублей

30-летний торговец осетровыми пойдет под суд
Юлия Данильченко
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Фото: УФСБ по Волгоградской области.Фото: УФСБ по Волгоградской области.
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Миллионы рублей зарабатывали члены преступной группы, организовавшие в Волгограде незаконную торговлю черной икрой. Возглавил банду 30-летний житель Астрахани. Именно он первым пройдут под суд – прокуратура уже утвердила обвинительное заключение по уголовной статье.

Установлено, что в 2018-2019 годах сообщники закупали и продавали икру осетровых, причем в нескромных объемах. При задержании, а оно произошло в феврале, силовики нашли 130 рыбин и 20 литров дорогого деликатеса. Все это в общей сложности оценили на 23 миллиона рублей.

Икры было на миллионы рублей. Фото: УФСБ по Волгоградской области.

Икры было на миллионы рублей. Фото: УФСБ по Волгоградской области.

- Оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществлялось сотрудниками УФСБ совместно с коллегами из ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

В отношении главаря банды приговор вынесет Тракторозаводской районный суд, ему грозит до восьми лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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