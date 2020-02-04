Выбросили на рынке: волгоградские волонтеры ищут дом двум щенкам

4 Февр. 2020 2020-02-04T13:20:15+03:00

Лелику и Болику всего по два месяца, они станут отличными компаньонами

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Двух бездомных щенков, которые только родились, волгоградские волонтеры нашли на рынке в Волжском. Была середина декабря, наступили морозы. Учитывая, сколько на улицах бродячих псов, спасать их никто не собирался. Повезло, что зоозащитница Юлия Пильщикова, основавшая группу «Хвостики», случайно проходила мимо.

- Щенят выбросила женщина. У нас на тот момент на передержках было более сорока животных, но оставить на улице мы их не могли. Очевидно же, что без помощи эти крохи просто погибли бы, - говорят волонтеры.

Щенята оказались мальчиками. Одного назвали Лелик, другого – Болик. Это очень приветливые, дружелюбные питомцы. Контактные, ласковые, станут незаменимыми компаньонами. Волонтеры ищут заботливых хозяев, которые умеют ладить с животными и ответственны.

Контактный телефон: 8(902)09-48-370

ИСТОЧНИК KP.RU