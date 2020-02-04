Волгоградец пытался избавиться от ухажера экс-жены с помощью ножа
Сцену ревности 35-летний житель Краснооктябрьского района Волгограда устроил 3 февраля: схватил нож и ранил 36-летнего соперника в живот. Истекающего кровью мужчину госпитализировали в одну из больниц, а врачи сообщили в полицию о криминальном инциденте. Стражи порядка в тот же день задержали нападавшего. Они опросили его и единственную свидетельницу кровавой расправы - бывшую супругу подозреваемого.
- Задержанный сознался в содеянном и пояснил, что в тот день к нему в гости пришла бывшая супруга со своим новым сожителем. Как выяснилось в ходе застолья, экс-муж до сих пор испытывал симпатию к женщине и у него возникло чувство ревности к новому знакомому бывшей возлюбленной, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Волгоградец стал фигурантом уголовного дела по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия». Ему грозит до десяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU