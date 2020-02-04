В Волгограде осудят извращенца, изнасиловавшего пенсионерку

4 Февр. 2020 2020-02-04T11:40:33+03:00

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Уголовное дело в отношении 37-летнего насильника направили на рассмотрение в суд Краснооктярьбского района Волгограда. Следователи собрали достаточно доказательств вины подозреваемого. Напомним, в феврале 2019 года СУ СК по Волгоградской области сообщил о насильнике, который набросился на пенсионерку недалеко от остановки «Железнодорожный» в Красноармейском районе. Женщина хоть и была шокирована, но сумела подробно описать негодяя. Его искали по нарисованному портрету несколько месяцев.

- В ходе первого же допроса под давлением собранных улик и доказательств, в числе которых заключение судебно-генетической экспертизы, он полностью признал свою вину в содеянном и рассказал следователям, что преступление совершил в состоянии алкогольного опьянении, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU