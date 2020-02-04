Волгоградцы отдали лжебанковским сотрудникам полмиллиона рублей

4 Февр. 2020 2020-02-04T10:28:58+03:00

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Аферисты придумали множество способов, как выманить деньги у доверчивых волгоградцев. Они – тонкие психологи, ведь иначе как объяснить, что практически каждый день кто-то да попадается на уловку и диктует незнакомым людям данные своих карт? Только за эти сутки жители Волгоградской области лишились полумиллиона рублей, ответив на звонки лжебанковских сотрудников.

Например, 90 тысяч списали у 43-летней женщины из Дзержинского района города-героя. Она испугалась, что ее карту взломали и дала звонившему пароль.

- Второму жителю Дзержинского района – 42-летнему мужчине - мошенник предложил активировать бонусы на банковской карте и также попросил продиктовать все ее цифровые обозначения, что тот и сделал, лишившись 25 тысяч рублей. Таким же способом на 43-летнюю волгоградку банковский аферист оформил кредит на 93 тысячи рублей, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областного Главка.

Подобные случаи произошли с жителями Среднеахтубинского, Камышинского, Тракторозаводского и Кировского районов. Сейчас полицейские делают все возможное, чтобы отследить мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU