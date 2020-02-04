«Виниловые джунгли» покажут в Волгограде

4 Февр. 2020 2020-02-04T10:26:22+03:00

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Любителей музыки и старины краеведческий музей Волгограда приглашает на открытие новой выставки под названием «Виниловые джунгли». В здании музея на проспекте Ленина,7, гостям покажут старинный граммофон и более «молодые» патефоны, проигрыватели и радиолы. Порадует ценителей и изучение музейной коллекции винила. Презентуют новую экспозицию в полдень 7 февраля 2020 года. А ансамбль популярной песни «Обрада» поможет совершить музыкальное путешествие во времени: от романсов начала ХХ века до музыки стиляг-шестидесятников. Вход в этот день будет свободным.

Как рассказали «КП-Волгоград» в музее, «Виниловые джунгли» расскажут историю музыки от первых записей до наших дней. А наглядно ее покажут в грампластинках и аппаратах, которые сегодня можно увидеть только в музейных или частных коллекциях.

ИСТОЧНИК KP.RU