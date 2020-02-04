Три ребенка из Волгоградской области пострадали в ДТП

4 Февр. 2020 2020-02-04T10:12:09+03:00

Двух невнимательные водители сбили на дороге, еще одна малышка упала в салоне маршрутки

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Сразу три ребенка отправились на больничные койки по вине невнимательных водителей 3 февраля. Все получили травмы, но остались живы. Самой маленькой пациенткой одного из медучреждений Волжского стала 6-летняя девочка. Вечером в понедельник она находилась в салоне маршрутки, которая ехала по улице Машиностроителей. Водитель резко остановился и малышка упала.

Ранним утром в Котельниковском районе области 55-летний мужчина за рулем «Лады Калины» не заметил 17-летнюю школьницу, которая шла в МКОУ СШ № 3 по улице Липовой. Она стояла на краю проезжей части, когда почувствовала сильный удар. Все обошлось, «скорая» приехала вовремя и госпитализировала девушку. Еще один 15-летний пешеход пострадал в Краснооктябрьском районе Волгограда. Он попал под колеса «Хендэ Соната», двигаясь по улице Маршала Еременко. Подросток не нарушил ПДД, переходил дорогу по «зебре» на разрешающий сигнал светофора.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областного Главка, все дети попали в больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU