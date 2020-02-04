В Волгограде водитель «Рено» врезался в столб: погиб пассажир

4 Февр. 2020 2020-02-04T09:37:27+03:00

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За минувшие сутки водители устроили 13 аварий на магистралях Волгоградской области. Очень много ДТП, в которых пострадали юные пешеходы. Но самые тяжелые последствия произошли в результате ошибки 57-летнего владельца «Рено Логан»: его пассажир погиб.

Как установили сотрудники ГИБДД, около семи часов утра 3 февраля мужчина за рулем иномарки ехал со стороны проспекта Дорожников в Дзержинском районе Волгограда. Он направлялся в сторону выезда на 3-ю Продольную магистраль.

- Напротив дома 39-Г по улице Землячки не справился с управлением и совершил наезд на световую опору. В результате ДТП водитель госпитализирован, его 62-летний пассажир от полученных травм скончался на месте, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются вес обстоятельства.

ИСТОЧНИК KP.RU