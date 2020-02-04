2020-02-04T08:56:03+03:00
Происшествия

В Волжском осудят мошенников, заработавших 2 миллиона на страховках ОСАГО

Следователи Главка собрали 32 тома доказательств их вины
Юлия Данильченко
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Уголовное дело в отношении двух мошенников из Волжского в скором времени рассмотрит городской суд. Следователи волгоградского Главка собрали достаточно доказательств вины 33-летнего мужчина и его 43-летнего сообщника. Оба обвиняются в том, что заработали на незаконной схеме со страховками ОСАГО более 2 миллионов рублей. Правоохранители собрали 32 тома, в которых отразили показания более 50 свидетелей, из них непосредственно пострадавшими считаются семь автомобилистов.

Установлено, что преступления волжане совершали пять лет - с 2014 по 2019 года. Они предлагали помощь тем, кто попал в ДТП: просили доверенности, с которыми выходили в суд и получали страховки.

- Страховая компания перечисляла взысканные денежные средства на расчетные счета, которые на самом деле принадлежали злоумышленникам, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главка.

Одно из таких обращений в суд закончилось арестом. Подсудимые ждут приговора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Волжском осудят мошенников, заработавших 2 миллиона на страховках ОСАГО
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