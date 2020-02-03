Под Волгоградом мотострелки ликвидировали «боевиков» на военном объекте

3 Февр. 2020 2020-02-03T20:37:18+03:00

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На военный объект, расположенный на территории Волгоградской области, попытались проникнуть «боевики». Они планировали захватить объект. К счастью, это почти правдоподобная история, а если точнее - это «легенда» для учений, которые проводились в подразделении мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО).

- О прорыве диверсантов на территорию воинской части сообщили дежурные смены. Подразделение оперативно блокировало и уничтожило около 10 «боевиков», проникших на территорию военного городка. Для усиления группы были выделены дополнительные силы и средства, в том числе боевые машины пехоты БМП-3, экипажи которых создали дымовую завесу для перегруппировки военнослужащих, а личный состав из стрелкового оружия подавил огневые точки условного противника, - отчитываются об успехах в пресс-службе ЮВО.

В ходе учений военные отработали приемы рукопашного боя, порядок оказания первой медицинской помощи при ранениях, а также поиск и идентификацию самодельных взрывных устройств.

- Подразделение успешно справилось с задачами. Всего на учение было привлечено около 50 военнослужащих и задействована боевая техника, - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU