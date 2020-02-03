2020-02-03T20:37:18+03:00
Политика

Под Волгоградом мотострелки ликвидировали «боевиков» на военном объекте

Учения отработаны успешно
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Фото пресс-службы ЮВО.Фото пресс-службы ЮВО.
Изменить размер текста:

На военный объект, расположенный на территории Волгоградской области, попытались проникнуть «боевики». Они планировали захватить объект. К счастью, это почти правдоподобная история, а если точнее - это «легенда» для учений, которые проводились в подразделении мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО).

- О прорыве диверсантов на территорию воинской части сообщили дежурные смены. Подразделение оперативно блокировало и уничтожило около 10 «боевиков», проникших на территорию военного городка. Для усиления группы были выделены дополнительные силы и средства, в том числе боевые машины пехоты БМП-3, экипажи которых создали дымовую завесу для перегруппировки военнослужащих, а личный состав из стрелкового оружия подавил огневые точки условного противника, - отчитываются об успехах в пресс-службе ЮВО.

В ходе учений военные отработали приемы рукопашного боя, порядок оказания первой медицинской помощи при ранениях, а также поиск и идентификацию самодельных взрывных устройств.

- Подразделение успешно справилось с задачами. Всего на учение было привлечено около 50 военнослужащих и задействована боевая техника, - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Волгоградом мотострелки ликвидировали «боевиков» на военном объекте
В Волгограде суд заставил Фонд капремонта переделать протекающую крышу
На Набережной Волгограда стартовал ремонт причала №15
В 2020-м на пособия при рождении и по уходу за ребенком волгоградкам направят 2,4 миллиарда рублей
Банк УРАЛСИБ предлагает новую программу автокредитования «ПРОМО»
Не выдержал теплой зимы: в Волгограде каток в пойме закрылся на заморозку
В Волгограде у двух таджиков изъяли почти полкило героина
В Волжском уже 32 класса закрыты на карантин по гриппу
Чиновника из Волгограда посадили на 7,5 лет за взятку
Мать спасала детей, а погибла сама: под Астраханью загорелся дом многодетной семьи
В Астраханской области за сутки пропали два рыбака: водолазы ищут мужчин
«Рак не лечится - стереотип»: волгоградка с лейкемией откровенно расскажет о борьбе за жизнь
Под Волгоградом в заброшенном доме нашли тело 16-летнего студента
В Волгограде начали строить очистные сооружения для ливневых стоков
Волгоградцу, изуродовавшему жену «розочкой» бутылки, грозит 10 лет тюрьмы
В Волгограде в горхозе уважаемого доцента уличили во взятках
За 73 тысячи долга коммунальщики подарили волгоградцу решето
В Волгограде спасатели вытащили из колодца бездомную собаку
Волоградка обчистила фирму, которой руководила, на 2 миллиона рублей