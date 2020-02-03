2020-02-03T19:47:05+03:00
Общество

В Волгограде суд заставил Фонд капремонта переделать протекающую крышу

Подрядчик сделал работу «тяп-ляп» на доме №50 по улице Героев Малой Земли
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Для жителей дома №50 по улице Героев Малой Земли капитальный ремонт стал не радостью, а ужасом. Еще в 2016 году подрядчик ООО «Сенар» по заказу регионального оператора УНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» отремонтировал здесь крышу и фасад здания. Вот только сделал все тяп-ляп. После ремонта крыша стала течь так, что затопила часть помещений. Жильцы обратились в Госжилнадзор, тот выдал предписание устранить недочеты. Но никто не ударил палец об палец. Тогда надзорный орган подал в суд. И подал уже на Фонд капремонта, указав в исковом заявлении, что именно низкий контроль за соблюдением проекта привел к нарушениям.

«Предусмотренные договором работы, в части ремонта свеса крыши, были выполнены с нарушением установленных норм», - сказано в иске.

Суд Ворошиловского района дал Фонду два месяца на устранение недочетов. Но тот не согласился с таким вердиктом и подал апелляцию.

- Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, оставил решение суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения, - сообщает пресс-служба суда.

Три года жильцы многострадального дома ждут, когда же исправят последствия «капремонта», теперь еще два месяца - но уже с решением суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Волгограде суд заставил Фонд капремонта переделать протекающую крышу
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