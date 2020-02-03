2020-02-03T19:08:13+03:00
Общество

На Набережной Волгограда стартовал ремонт причала №15

Рабочие приступили к реконструкции колонн экстакады
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации Волгограда.Фото администрации Волгограда.
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Причал №15 расположен у концертного зала Волгоградской областной филармонии и представляет собой двухуровневую железобетонную эстакаду. За долгие годы она так разрушилась, что верхнюю часть пришлось даже закрыть. Теперь эту конструкцию полностью обновляют. Рабочие уже демонтировали старую часть эстакады, теперь займутся колоннами.

- Часть из них будет капитально отремонтирована, другие для усиления несущей способности полностью заменят, - уточняют «КП-Волгоград» в мэрии. - Сейчас строители приступили к бурению скважин на поверхности первого яруса причала для установки свай. По современной технологии «Струйная цементация грунтов» («Jet-grouting») под высоким давлением пустоты заполнят цементным раствором. Образуемые таким образом 11-метровые сваи усилят основание будущей эстакады. Поверх нескольких рядов фундаментных блоков рабочие возведут новый монолитный пояс высотой 1,5 метра.

Параллельно рабочие уже чистят и красят ограждения верхней части причала № 15. Работы по реконструкции этого причала обещают завершить в 2020 году.

Одновременно ведется восстановление колонн металлическими конструкциями в границах от 10 до 14 причала. Уже полностью завершена реконструкция подпорных стен на участке до бронекатера БК-13.

ИСТОЧНИК KP.RU

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