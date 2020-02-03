В 2020-м на пособия при рождении и по уходу за ребенком волгоградкам направят 2,4 миллиарда рублей

3 Февр. 2020 2020-02-03T18:56:55+03:00

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С 1 февраля будущие мамочки (ну и те, кто уже успел родить за эти три дня) получат уже повышенные пособия при рождении ребенка и по уходу за ним. Соответствующее Постановление подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин. Повысятся выплаты, напомним, на 3%.

Итак, сколько же теперь получат волгоградки с новорожденными?

Как уточнили «КП-Волгоград» в региональном отделении Фонда соцстраха, с 1 февраля 2020 года размеры пособий составят:

- единовременное пособие при рождении ребенка – 18 004,12 рублей;

- единовременное пособие при постановке на учет в женских консультациях в ранние сроки беременности – 675,15 рублей.

Для работающих волгоградок ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается в размере 40% от среднего заработка, но не менее:

- 3375,77 рублей - по уходу за 1-м ребенком*;

- 6 751,54 рублей - по уходу за 2-м и последующими детьми.

*Ежемесячное пособие по уходу за ребенком для работающих граждан не может быть ниже размера, исчисленного исходя из МРОТ, а именно 4852 рубля.

Пособие по беременности и родам рассчитывается исходя из среднего заработка за предыдущие два года, но не более 322 191,8 рублей за 140 дней. Если период по больничному листку по беременности и родам был увеличен в связи с осложнениями или многоплодной беременностью, то сумма увеличится пропорционально прибавившимся дням.

При отсутствии заработка в расчетном периоде или в ситуации, когда средний месячный заработок окажется меньше МРОТ, за расчет будет браться сумма 12 130 рублей.

В 2020 году в бюджете Волгоградского отделения ФСС с учетом повышения на пособия по материнству и детству планируется направить 2,4 миллиарда рублей (в 2019 году – 2,3 млрд рублей).

- В 2019-м пособие по беременности и родам получили 8677 женщин на сумму 881,8 миллионов рублей. За пособием при рождении ребенка обратились 10360 волгоградок, выплачено 179,9 миллион рублей. Произведено 149125 выплат пособия по уходу за ребенком на общую сумму 1 миллиард 251,6 миллионов рублей, - уточняют в отделении ФСС.

ИСТОЧНИК KP.RU