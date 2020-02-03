Не выдержал теплой зимы: в Волгограде закрылся каток в пойме

3 Февр. 2020 2020-02-03T18:12:52+03:00

После дождя и +8 градусов морозильным установкам теперь надо время, чтобы восстановить лед. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Но синоптики обещают похолодание, так что следите за погодой и за расписанием катка

Изменить размер текста: A A

К 3 февраля каток в пойме реки Царицы в Волгограде вдруг потух и опустел. Не горит красочная подсветка, не играет музыка… Да, к сожалению, каток не выдержал такой аномально теплой зимы. Эта ледовая арена и так единственная в городе радовала волгоградцев зимними развлечениями. Но, напомним, даже суперсовременные морозильные установки, которые поддерживают лед, рассчитаны максимум на +5 за бортом. А сегодня в Волгограде прям весна - столбик термометра поднялся до +8 градусов.

«Из-за погодных условий мы вынуждены приостановить свою работу. После дождя необходимо дополнительное время на заморозку. Но мы рассчитываем возобновить катания уже завтра утром», - с оптимизмом говорят владельцы катка.

Скрин из инстаграма катка.

Завтра, 4 февраля, волгоградские синоптики действительно пророчат небольшое «похолодание» (если можно так сказать): температура воздуха опустится до +2..+4 градусов. Но подпортить катания может снег с дождем, который также обещают в волгоградском ЦГМС.

Так что советуем, прежде чем отправляться на каток, все же заглянуть к ним на страничку в инстаграме (смотрите строиз), чтобы быть в курсе последних событий.

ИСТОЧНИК KP.RU