2020-02-03T17:52:52+03:00
Происшествия

В Волгограде у двух таджиков изъяли почти полкило героина

Мигранты привозили к нам наркотики из другого региона
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
При обыске в квартире нашли сверток , в котором было 426 граммов героина.При обыске в квартире нашли сверток , в котором было 426 граммов героина.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

К сожалению, нередко мигранты, не найдя работу в России, пускаются в криминал. Вот еще двух таджиков в Волгограде поймали на торговле наркотиками. Причем торговали они не просто «травкой за углом», а сильнодействующими наркотиками при помощи «тайников».

- Автомобиль, в котором находились 30-летний и 25-летний граждане Республики Таджикистан, был обнаружен на пустыре в Тракторозаводском районе. Мужчины как раз искали там место для очередной «закладки». При личном досмотре у них изъяли несколько свертков приготовленного к сбыту наркотика. А после в квартире, которую они арендовали, нашли еще партию порошка. Как показала экспертиза, в свертках было ни что иное, как героин весом 426 граммов, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Полиция уже установила, что героин таджики привозили в Волгоград из другого региона. Их задача была продавать его мелкими партиями в двух районах - Тракторозаводском и Краснооктябрьском.

- На задержанных уже завели уголовное дело. По закону им грозит за такое до 20 лет лишения свободы. Им уже избрана мера пресечения в виде содержания по стражей на весь срок расследования уголовного дела, - добавляют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ предлагает новую программу автокредитования «ПРОМО»
Не выдержал теплой зимы: в Волгограде закрылся каток в пойме
В Волгограде у двух таджиков изъяли почти полкило героина
В Волгоградской области с 15 февраля подорожают электрички
Чиновника из Волгограда посадили на 7,5 лет за взятку
Мать спасала детей, а погибла сама: под Астраханью загорелся дом многодетной семьи
В Астраханской области за сутки пропали два рыбака: водолазы ищут мужчин
«Рак не лечится - стереотип»: волгоградка с лейкемией откровенно расскажет о борьбе за жизнь
Под Волгоградом в заброшенном доме нашли тело 16-летнего студента
В Волгограде начали строить очистные сооружения для ливневых стоков
Волгоградцу, изуродовавшему жену «розочкой» бутылки, грозит 10 лет тюрьмы
В Волгограде в горхозе уважаемого доцента уличили во взятках
За 73 тысячи долга коммунальщики подарили волгоградцу решето
В Волгограде спасатели вытащили из колодца бездомную собаку
Волоградка обчистила фирму, которой руководила, на 2 миллиона рублей