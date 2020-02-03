В Волгограде у двух таджиков изъяли почти полкило героина

3 Февр. 2020 2020-02-03T17:52:52+03:00

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К сожалению, нередко мигранты, не найдя работу в России, пускаются в криминал. Вот еще двух таджиков в Волгограде поймали на торговле наркотиками. Причем торговали они не просто «травкой за углом», а сильнодействующими наркотиками при помощи «тайников».

- Автомобиль, в котором находились 30-летний и 25-летний граждане Республики Таджикистан, был обнаружен на пустыре в Тракторозаводском районе. Мужчины как раз искали там место для очередной «закладки». При личном досмотре у них изъяли несколько свертков приготовленного к сбыту наркотика. А после в квартире, которую они арендовали, нашли еще партию порошка. Как показала экспертиза, в свертках было ни что иное, как героин весом 426 граммов, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Полиция уже установила, что героин таджики привозили в Волгоград из другого региона. Их задача была продавать его мелкими партиями в двух районах - Тракторозаводском и Краснооктябрьском.

- На задержанных уже завели уголовное дело. По закону им грозит за такое до 20 лет лишения свободы. Им уже избрана мера пресечения в виде содержания по стражей на весь срок расследования уголовного дела, - добавляют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU