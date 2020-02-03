2020-02-03T16:40:25+03:00
Происшествия

Мать спасала детей, а погибла сама: под Астраханью загорелся дом многодетной семьи

Трое деток остались живы
Екатерина МАЛИНИНАНаталья ГЛАЗУНОВА
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Причиной пожара стало замыкание проводки. Фото СУ СК по Астраханской области.Причиной пожара стало замыкание проводки. Фото СУ СК по Астраханской области.
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Трагическое ЧП случилось сегодня, 3 февраля, в селе Зубовка Черноярского района Астраханской области. На пожаре погибла женщина - мать пятерых детей. Она бросилась спасать из огня малышей, не зная, что их там нет.

В свои 39 лет эта астраханка могла похвастаться самым большим богатством - у нее было уже пятеро детей. Двое старших учились в областном центре, трое младших - 5, 8 и 11 лет еще были под присмотром родителей. Но, так как папа работал дальнобойщиком, то основные заботы ложились на плечи хрупкой женщины. В этот день у одной из соседок по селу был день рождения и многодетная мама, выбрав свободный момент, решила сходить поздравить. Но едва она ушла, как в доме вспыхнул пожар.

- Старшая дочь увидела, что в комнате сильно заискрила проводка. Испугавшись, девочка схватила младших сестру и брата и побежала к другой соседке. А в доме, между тем, загорелись от искр вещи. Когда многодетная мать вернулась домой, пожар уже полыхал. Женщина бросилась в дом, полагая, что там находится детвора. Пока она искала их по комнатам, надышалась едкого дыма, и погибла, - рассказывают "КП-Волгоград" в СУ СК по Астраханской области.

Дети успели выбежать из дома, а их мать погибла. Фото СУ СК по Астраханской области.

Дети успели выбежать из дома, а их мать погибла. Фото СУ СК по Астраханской области.

По данному факту Енотаевским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Астраханской области проводится процессуальная проверка. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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