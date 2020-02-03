В Астраханской области за сутки пропали два рыбака: водолазы ищут мужчин

3 Февр. 2020 2020-02-03T15:27:15+03:00

А в Наримановском районе из воды выловили тело 54-летней женщины

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Минувшие выходные - 1 и 2 февраля - выдались у спасателей водолазно-поисковой группы ГКУ «Волгоспас» напряженными. Тревожные сообщения поступали буквально одно за другим. Сначала позвонили из Наримановского района Астраханской области: очевидцы сообщили, что в реке Волга у села Рассвет неподалеку от берега плавает тело женщины.

- Спасатели извлекли тело из воды и передали сотрудникам полиции. Родственники опознали без вести пропавшую 54-летнюю женщину. Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия, - уточняют в ГКУ.

А утро 2 февраля по запросу полиции водолазы выехали на поиски рыбака в село Нижне Никольское Камызякского района. Лодку, на которой 36-летний мужчина отправился на рыбалку, обнаружили на якоре посредине реки. А вот сам рыбак пропал.

- До настоящего момента мужчина не найден. поиски продолжаются, - уточняют в ГКУ «Волгоспас».

Почти одновременно пришло еще одно сообщение о ЧП на воде - уже из Ахтубинского района. На реке Ахтуба в районе села Батаевка обнаружили еще одну пустую лодку. Принадлежит она мужчине 1961 года рождения. Рыбака не обнаружили.

- На место выехали спасатели Ахтубинской спасательной станции. Поисковые мероприятия продолжаются, - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU