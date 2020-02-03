Под Волгоградом в заброшенном доме нашли тело 16-летнего студента

3 Февр. 2020 2020-02-03T14:38:24+03:00

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Около трех часов дня 3 февраля в одном из заброшенных зданий в Ленинском районе Волгоградской области местный дворник обнаружил тело 16-летнего юноши. Он и сообщил об этом в экстренные службы. На место приехали сотрудники следственного комитета Среднеахтубинского МРсО.

Известно, что утром несовершеннолетний, который жил с бабушкой, ушел из дома. Он собирался ехать в техникум в Волжский, но по пути изменил планы. Как он оказался в заброшенной постройке - пока неясно.

- По предварительным данным, каких-либо повреждений на теле погибшего не обнаружено. Точную причину смерти несовершеннолетнего установят специалисты в рамках назначенной следователями судебно-медицинской экспертизы, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Возможно, подросток мог отравиться неустановленным веществом. Сейчас на месте работают опытные следователи, они установят все обстоятельства гибели студента.

ИСТОЧНИК KP.RU