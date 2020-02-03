Волгоградцу, изуродовавшему жену «розочкой» бутылки, грозит 10 лет тюрьмы
В ноябре 2019 года эту жуткую историю обсуждали многие. Молодая женщина пожаловалась в соцсетях на нападение бывшего мужа. Жительница Урюпинска возвращалась от подруг, когда ее у подъезда встретил бывший муж. Между экс супругами возникла ссора. Мужчина пригрозил ее убить. А затем разбил бутылку коньяка, которую женщина несла домой и изуродовал волгоградке лицо. В ситуацию пыталась вмешаться соседка, но и в адрес нее прозвучали угрозы.
Пострадавшая попала в больницу. Там ей наложили 13 швов. Но лицо было обезображено. Требуется целая серия пластических операций, чтобы вернуть волгоградке прежний вид.
Расследование проводила полиция. Следователям удалось собрать достаточные доказательства в отношении жителя Урюпинска, чтобы передать дело в суд.
- Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, - сообщили «КП-Волгоград» в прокуратуре Волгоградской области.
Кстати, жертва изначально и требовала реального срока для бывшего супруга.
ИСТОЧНИК KP.RU