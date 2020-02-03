В Волгограде в горхозе уважаемого доцента уличили во взятках

3 Февр. 2020 2020-02-03T13:00:51+03:00

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Доцент волгоградского «Института архитектуры и строительства ВолГУ» стал фигурантом уголовного дела по статье за взяточничество. Как оказалось, сотрудник учебного заведения вымогал деньги у студентов в обмен на хорошие отметки. Сколько это длилось и какую сумму получил преподаватель - устанавливают следователи. По информации подозреваемый работал на кафедре «Гидротехнические и земляные сооружения».

- Сумма взяток варьировалась от 11 до 13 тысяч рублей, часть из которых перечислялась безналичным банковским переводом. По предварительным подсчетам преступный заработок доцента составил 35 тысяч рублей. Следствие не исключает, что будут установлены иные эпизоды преступной деятельности научного сотрудника вуза, - прокомментировала «КП-Волгоград » и.о. руководителя СО по Ворошиловскому району СУ СКР по области Альбина Мальсагова.

Студенты покупали хорошие оценки по экзаменам и преддипломной практике. Разоблачили эту схему сотрудники УЭИиПК областного Главка. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU