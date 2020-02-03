2020-02-03T13:00:51+03:00
Происшествия

В Волгограде в горхозе уважаемого доцента уличили во взятках

Следственный комитет возбудил уголовное дело
Юлия Данильченко
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Доцент брал взятки и ставил студентам хорошие отметки.Доцент брал взятки и ставил студентам хорошие отметки.Фото: Александр ЧЕРНЫХ
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Доцент волгоградского «Института архитектуры и строительства ВолГУ» стал фигурантом уголовного дела по статье за взяточничество. Как оказалось, сотрудник учебного заведения вымогал деньги у студентов в обмен на хорошие отметки. Сколько это длилось и какую сумму получил преподаватель - устанавливают следователи. По информации подозреваемый работал на кафедре «Гидротехнические и земляные сооружения».

- Сумма взяток варьировалась от 11 до 13 тысяч рублей, часть из которых перечислялась безналичным банковским переводом. По предварительным подсчетам преступный заработок доцента составил 35 тысяч рублей. Следствие не исключает, что будут установлены иные эпизоды преступной деятельности научного сотрудника вуза, - прокомментировала «КП-Волгоград » и.о. руководителя СО по Ворошиловскому району СУ СКР по области Альбина Мальсагова.

Студенты покупали хорошие оценки по экзаменам и преддипломной практике. Разоблачили эту схему сотрудники УЭИиПК областного Главка. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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