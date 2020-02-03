За 73 тысячи долга коммунальщики подарили волгоградцу решето

3 Февр. 2020 2020-02-03T12:43:53+03:00

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Креативные волгоградские коммунальщики продолжают запущенную в прошлом году акцию «Дорогой неплательщик». На днях Снегурочка из «Концессий» вновь навестила должников с подарками. Хозяин коттеджа на улице Трыханкина более года не платил за воду. С ноября 2018-го он накопил свыше 73 тысяч рублей долга. Теперь у него есть памятный спецнабор - решето и карта, которая подскажет дорогу к Волге. Это последнее предупреждение. Далее последует суд.

Как рассказали «КП-Волгоград» в «Концессиях», досудебные уведомления в Волгограде уже получили многие должники. Если в 2019-м рассылка была скорее информационной, то в 2020 году предупреждений уже не будет. Должникам за воду, тепло и водоотведение и отопление будут начислять пени в соответствии с законом и взыскивать с них деньги через суд. А визит коммунальной Снегурочки должен напомнить должникам, что добровольная оплата долга избавит от последующих трат на штрафы и судебные издержки.

ИСТОЧНИК KP.RU