В Волгограде спасатели вытащили из колодца бездомную собаку
Операция по спасению бездомной собаки, которая упала в канализационный колодец в Волгограде, началась около пяти часов вечера 2 февраля. Жильцы одного из домов по улице Енотаевской услышали лай из люка. Они и сообщили об этом в дежурную часть муниципальной службы спасения.
Конечно, такие случаи всегда сложны: животные не доверяют людям, а бродячие собаки и вовсе настроены агрессивно. Этот пес всячески препятствовал своему спасению, он рычал и не подпускал человека.
- Прибыв на место, спасатели с помощью альпинистского снаряжения спустились в колодец, аккуратно обвязали собаку веревкой и извлекли животное на поверхность, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.
А после дежурный экипаж передал собаку в «Центр отлова и озеленения». Там по информации находятся около двух сотен подопечных. Животное обследуют и будут искать ему хозяев.
- С помощью подручных средств колодец был огорожен, информация о необходимости закрыть колодец передана собственнику - ООО «Концессии водоснабжения», - добавили в администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU