Волоградка обчистила фирму, которой руководила, на 2 миллиона рублей
В Волгограде под суд идет 34-летняя волгоградка. Ее будут судить за кражу в особо крупном размере.
Молодая женщина к своим годам достигла неплохих результатов в карьере. Ее поставили руководить дистрибуционным центром крупной компании. Она продавала стекло и зеркала. И давала неплохие результаты работы. Но после очередной внутренней проверки выяснилось, что дама действительно неплохо работала и при этом умудрилась за год к своей зарплате сделать прибавку в 2,2 миллиона рублей. Она отчитывалась, что ее товар покупали оптовики по сниженной цене, а на самом деле вела розничную торговлю. Разницу брала себе в карман.
Свою вину волгоградка не признают и уверяет, что все документы в порядке. Но следователям СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области удалось доказать, что она создала фиктивный документооборот.
Уголовное дело передали в суд. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU