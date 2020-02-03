2020-02-03T11:13:58+03:00
Происшествия

Волоградка обчистила фирму, которой руководила, на 2 миллиона рублей

Она выдавала розничные продажи за оптовые
Екатерина МАЛИНИНА
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Женщина за год заработала 2,2 миллиона рублей.Женщина за год заработала 2,2 миллиона рублей.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Волгограде под суд идет 34-летняя волгоградка. Ее будут судить за кражу в особо крупном размере.

Молодая женщина к своим годам достигла неплохих результатов в карьере. Ее поставили руководить дистрибуционным центром крупной компании. Она продавала стекло и зеркала. И давала неплохие результаты работы. Но после очередной внутренней проверки выяснилось, что дама действительно неплохо работала и при этом умудрилась за год к своей зарплате сделать прибавку в 2,2 миллиона рублей. Она отчитывалась, что ее товар покупали оптовики по сниженной цене, а на самом деле вела розничную торговлю. Разницу брала себе в карман.

Свою вину волгоградка не признают и уверяет, что все документы в порядке. Но следователям СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области удалось доказать, что она создала фиктивный документооборот.

Уголовное дело передали в суд. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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