2020-02-03T11:34:47+03:00
Происшествия

В Волгограде водитель устроил аварию с шестью пострадавшими

21-летний парень не справился с управлением
Екатерина МАЛИНИНА
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Шестерых пострадавших доставили в больницу.Шестерых пострадавших доставили в больницу.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Авария в Ворошиловском районе Волгограда произошла около 11 часов вечера 1 февраля. 21-летний парень на «Датсуне» ехал по проспекту Университетскому в сторону центра. Напротив дома по улице Автотранспортная, 1А молодой человек решил перестроиться в крайний левый ряд, но не справился с управлением и его вынесло на встречку. Там он столкнулся с «Хендаем», за рулем которого был 49-летний мужчина.

Скорость у обеих машин была приличная, так что удар был сильным. В Хендае водитель и 34-летняя пассажирка с полуторагодовалой дочкой попали в больницу. В «Датсуне» помощь потребовалась водителю и двум его 17-летним пассажирам: парню и девушке. Их также на «скорой» доставили в больницу с различными травмами.

- Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются во всех обстоятельствах аварии, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

Водителей просят быть внимательными на дороге. Особенно в непогоду. Соблюдайте скоростной режим, не идите на рисковые маневры, особенно на скользкой дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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