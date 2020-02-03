В Волгограде водитель устроил аварию с шестью пострадавшими
Авария в Ворошиловском районе Волгограда произошла около 11 часов вечера 1 февраля. 21-летний парень на «Датсуне» ехал по проспекту Университетскому в сторону центра. Напротив дома по улице Автотранспортная, 1А молодой человек решил перестроиться в крайний левый ряд, но не справился с управлением и его вынесло на встречку. Там он столкнулся с «Хендаем», за рулем которого был 49-летний мужчина.
Скорость у обеих машин была приличная, так что удар был сильным. В Хендае водитель и 34-летняя пассажирка с полуторагодовалой дочкой попали в больницу. В «Датсуне» помощь потребовалась водителю и двум его 17-летним пассажирам: парню и девушке. Их также на «скорой» доставили в больницу с различными травмами.
- Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются во всех обстоятельствах аварии, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.
Водителей просят быть внимательными на дороге. Особенно в непогоду. Соблюдайте скоростной режим, не идите на рисковые маневры, особенно на скользкой дороге.
ИСТОЧНИК KP.RU