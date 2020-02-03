В Волгограде и Волжском ищут перевозчика на автобусы №123 и №146

3 Февр. 2020 2020-02-03T09:09:41+03:00

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В Волгоградской области снова ищут перевозчика, который будет обслуживать автобусные маршруты, соединяющие Волгоград и Волжский. За работу по регулируемым тарифам автобусов №123 «Волжский (30 мкр) - Волгоград (ЖДВ)» и №146 «Волжский, магазин «Стимул» через р.п. Средняя Ахтуба - Волгоград (АВ)» в ближайшие восемь месяцев власти готовы заплатить 19 миллионов 716 тысяч рублей. Соответствующий лот появился на сайте госзакупок. Победителя определят 14 февраля 2020 года.

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документы, автобусы на маршрутах №123 и №146 до 31 августа 2020 года должны будут делать по 24 рейса ежедневно – всего за 8 месяцев по 5856 рейсов на каждом направлении. При этом к перевозчику предъявляют стандартные требования: класс автобусов должен быть не ниже среднего, весь подвижной состав должен быть исправен и оснащен ГЛОНАСС.

Также объявили электронный аукцион и на другие пригородные маршруты, которые обслуживает Волжская автоколонна №1732. До конца 2020 года обслуживание пассажиров по регулируемым тарифам оценили в 45,2 миллиона рублей. Речь идет о круглогодичных маршрутах, которые идут из Волжского в близлежащие поселки: №102А, №104, №108, №111, №112, №116, №117, №119, и сезонных №109, №141 и №133.

ИСТОЧНИК KP.RU