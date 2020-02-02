2020-02-02T19:10:47+03:00
Общество

В Волгограде похоронили экс-начальника облстроя Николая Кундрюкова

Николай Николаевич ушел из жизни на 48-м году жизни 31 января 2020
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Николай Кундрюков умер в 47 лет. Фото: соцсетиНиколай Кундрюков умер в 47 лет. Фото: соцсети
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В воскресенье, 2 февраля, на Димитриевском кладбище Волгограда проводили в последний путь известного в области и за ее пределами строителя, экс-руководителя гостройнадзора и областного комитета по строительству Николая Кундрюкова. Он скончался 31 января 2020 года. Николаю Николаевичу было всего 47 лет.

- Были на кладбище, прощались с одноклассником. Сложно подобрать слова. Не верится, что это произошло с тобой, Николай Кундрюков. Мы помним тебя светлым, ярким, глубоким и деятельным. Наши искренние соболезнования родным и близким, - поделился бизнесмен Виталий Барахтенко.

Николай Кундрюков - выпускник горхоза. Его стройки стоят по всему Волгограду. Он был руководителем проектов на строительстве высоток на Батальонной в центре Волгограда, ТРК «Европа Сити Молл» и офисного центра «Премьер-билдинг». Работал на восстановлении деревень после ландшафтных пожаров 2010 года. Тогда в Волгоградской области за 2,5 месяца построили более семидесяти домов с инфраструктурой для погорельцев. Более 9 лет был на руководящих должностях в строительном холдинге «Росойл», затем работал в одном из подразделений ОАО «Приволжтрансстрой» на строительстве логистических центров в Зеленодольске и Волгограде, недолго проработал в корпорации ВОЛМА.

В 2014 году Николай Кундрюков пришел на госслужбу. Полтора года был руководителем инспекции строительного надзора Волгоградской области. А в январе 2015-го был назначен на должность областного председателя комитета по строительству. Но спустя 8 месяцев уволился по собственному желанию. Он был строителем, а не чиновником. После Николай Николаевич руководил строительством коттеджного городка с инфраструктурой для работников ГОКа в Котельниково, а также вахтового городка для строителей Амурского ГПЗ.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным, друзьям и близким.

ИСТОЧНИК KP.RU

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