Фура сгорела на дороге в Волгограде
ЧП произошло на улице Неждановой Волгограда днем в воскресенье, 2 февраля 2020. На дороге у старого Ворошиловского кладбища около полудня загорелся грузовик. Пламя в считанные секунды охватило кабину фуры. Осложнял обстановку тот факт, что под тентом в грузовом автомобиле с прицепом находились десятки рулонов стекловаты. Их из горящей машины выбрасывали на дорогу.
Вскоре на место прибыли пожарные. Пока они тушили объятый пламенем грузовик, движение от пересечения с улицей Автозаводской до Третьей продольной было ограничено. Образовалась километровая пробка. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном МЧС, локализовать возгорание удалось в 12.13. Спустя несколько минут огонь потушили.
Кабина грузовика выгорела полностью. По предварительной версии, причиной возгорания могла стать неисправность автомобиля.
ИСТОЧНИК KP.RU