2020-02-02T23:35:03+03:00
Происшествия

Фура сгорела на дороге в Волгограде

Происшествие случилось днем в Ворошиловском районе
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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ЧП произошло на улице Неждановой Волгограда днем в воскресенье, 2 февраля 2020. На дороге у старого Ворошиловского кладбища около полудня загорелся грузовик. Пламя в считанные секунды охватило кабину фуры. Осложнял обстановку тот факт, что под тентом в грузовом автомобиле с прицепом находились десятки рулонов стекловаты. Их из горящей машины выбрасывали на дорогу.

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Возле старого кладбища, Ворошиловский район. Видео:@andrei_vlg_
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Вскоре на место прибыли пожарные. Пока они тушили объятый пламенем грузовик, движение от пересечения с улицей Автозаводской до Третьей продольной было ограничено. Образовалась километровая пробка. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном МЧС, локализовать возгорание удалось в 12.13. Спустя несколько минут огонь потушили.

Кабина грузовика выгорела полностью. По предварительной версии, причиной возгорания могла стать неисправность автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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