2020-02-02T12:22:45+03:00
Общество

В честь 77-летия Победы в Сталинградской битвы на Мамаев курган несут цветы

На «высоте 102» возложили венки
Екатерина МАЛИНИНА
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Пасмурная погода не мешает волгоградцам идти с цветами на Мамаев курган. Фото: администрация Волгоградской областиПасмурная погода не мешает волгоградцам идти с цветами на Мамаев курган. Фото: администрация Волгоградской области
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2 февраля важная и знаковая дата не только для волгоградцев, но и для всей страны. 77 лет назад советский народ победил в Сталинградской битвы. Тех, кто дожил до наших дней и участвовал в боях за эту землю, осталось совсем немного. Два миллиона солдат сложили здесь свои жизни. В память о них 2 февраля на Мамаев курган идут простые волгоградцы и несут цветы. Люди вспоминают своих родных и близких, в чьи судьбы вмешалась война.

Поднялись на высоту "102.0" и те, кто руководит сегодня Волгоградской областью: губернатор Андрей Бочаров, чиновники, силовики, общественники.

- Уверен, в каждой семье сегодня в Волгоградской области вспоминают своих героев, вспоминают Великую Победу, отдают дань уважения памяти тех, кто дал нам возможность сегодня созидать, любить, создавать семьи, учиться и трудиться ради нашей страны, ради нашей Родины. Всех с праздником, с днем Сталинградской Победы! - сказал Андрей Бочаров.

В городе и области 2 февраля проходят множество мероприятий: в школах, в ДК, у мемориалов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В честь 77-летия Победы в Сталинградской битвы на Мамаев курган несут цветы
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