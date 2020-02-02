2020-02-02T12:01:37+03:00
Общество

Волгоградская область попала в топ-пять регионов страны по убыли населения

А больше всего растет Москва
Екатерина МАЛИНИНА
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В Волгограде все меньше рожают и часто умирают. Фото: Эллина ЕмельяноваВ Волгограде все меньше рожают и часто умирают. Фото: Эллина Емельянова
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Росстат опубликовал данные по убыли населения во всех регионах страны. И итоги подсчетов показывают, что Москва как всегда оказалась резиновой, а вот наш родной регион показывает весьма невеселые цифры.

Лидером невеселых показателей оказалась Саратовская область: - 19 тысяч человека. На втором месте Омская область: - 17,6 тысяч человек, Кемеровская область: - 16,5 тыся человек, Алтайский край: - 15,8 тысяч человек. Пятое место по итогам 2019 года заняла Волгоградская область: - 15,8 тысяч человек. Сюда входит и естественная убыль населения и миграционные процессы. То есть в нашем регионе и много умирают, и много уезжают.

А вот Москва и Московская область оказались в лидерах, где людей становится все больше. В столице нашей родины за год прибавилось 88 тысяч человек. И это не рекорды рождаемости и люди, которые приехали в Москву жить и работать.

А вот среди федеральных округов больше всего прибавляется население в Северо-Кавказском регионе – как раз за счет рождаемости и Центральный федеральный округ – за счет внутренних мигрантов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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