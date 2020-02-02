Накануне 2 февраля 70 школьников стали юнармейцами

2 Февр. 2020 2020-02-02T09:56:57+03:00

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Ко 2 февраля власти приготовили множество мероприятий как для взрослых, так и для детей. Одно из самых трогательных для школьников прошло накануне памятной дате в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва». Тут 70 школьников из Волгоградской области и Краснодарского края приняли в государственное патриотическое движение «Юнармия».

- Юнармеец — это любовь к своему Отечеству, защитник Родины, и вы, дорогие ребята, должны с гордостью нести это звание, - напутствовала детей заместитель губернатора Волгоградской области Зина Мержоева.

Ребята принесли клятву верности Отечеству и почтили память погибших в Сталинграде советских людей минутой молчания. Все они хорошо знают историю о тех страшных 200 днях, в течении которых шли бои за каждый клочок сталинградской земли.

Всего волгоградское сообщество юнармейцев насчитывает более пяти тысяч участников.

ИСТОЧНИК KP.RU