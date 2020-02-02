В Волгограде ВАЗ обнял столб на «Европе Сити Молл»: водитель выжил

2 Февр. 2020 2020-02-02T09:17:21+03:00

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Авария на «Европе Сити Молл» произошла уже за полночь. Водитель «пятнадцатой» газанул на светофоре и помчался от Пражской в сторону ЦПКиО. Уже под мостом волгоградец не справился с управлением, вылетел на обочину и врезался в столб. От удара машина буквально обняла столб. Опора ЛЭП оказалась намного крепче русского автопрома. Молодой человек за рулем легковушки пристегнут не был – он вылетел из авто во время столкновения. Это кстати, и спасло ему в данном случае жизнь. Очевидцы остановились, чтобы помочь водителю: не давали отключится до приезда медиков, которые отвезли волгоградца в больницу, где его госпитализировали.

Те, кто видел последствия, говорят, что молодой человек родился в рубашке. Обычно шансов выжить в таких авариях немного.

Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются во всех обстоятельствах ДТП: был ли водитель трезвым, превышал ли скорость, какой была дорога.

ИСТОЧНИК KP.RU