2020-02-02T09:17:21+03:00
Происшествия

В Волгограде ВАЗ обнял столб на «Европе Сити Молл»: водитель выжил

Водитель вылетел из авто
Екатерина МАЛИНИНА
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Водителя на "скорой" отвезли в больницу.Водителя на "скорой" отвезли в больницу.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Авария на «Европе Сити Молл» произошла уже за полночь. Водитель «пятнадцатой» газанул на светофоре и помчался от Пражской в сторону ЦПКиО. Уже под мостом волгоградец не справился с управлением, вылетел на обочину и врезался в столб. От удара машина буквально обняла столб. Опора ЛЭП оказалась намного крепче русского автопрома. Молодой человек за рулем легковушки пристегнут не был – он вылетел из авто во время столкновения. Это кстати, и спасло ему в данном случае жизнь. Очевидцы остановились, чтобы помочь водителю: не давали отключится до приезда медиков, которые отвезли волгоградца в больницу, где его госпитализировали.

Те, кто видел последствия, говорят, что молодой человек родился в рубашке. Обычно шансов выжить в таких авариях немного.

Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются во всех обстоятельствах ДТП: был ли водитель трезвым, превышал ли скорость, какой была дорога.

ИСТОЧНИК KP.RU

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