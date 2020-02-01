Рабочая неделя в Волгограде начнется с потепления

1 Февр. 2020 2020-02-01T16:45:20+03:00

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В Волгоградской области давно не было такой теплой зимы. В прошлом году в начале января стояли десятиградусные морозы, да и снега выпадало немало. В этом же снежных деньков практически не было. Если сравнивать последние пять лет, то февраль всегда выдавался относительно щадящим. В 2020-ом последний месяц зимы радует и солнышком, и возможностью проводить больше времени на свежем воздухе.

Синоптики обещают, что 2 февраля, в день празднования 77-ой годовщины Сталинградской победы, будет +4 градуса тепла: можно побывать на городских мероприятиях и хорошо провести время. Рабочая неделя, которая начнется 3 февраля, и вовсе потеплеет до +7 градусов. Скорее всего, будет пасмурно. Дальше температура пойдет на убыль и к десятым числам заметно похолодает. Так расслабляться рано, впереди еще будут морозные дни.

ИСТОЧНИК KP.RU