Биографию волгоградского ветерана Максима Загорулько опубликовали в новой книге

1 Февр. 2020 2020-02-01T14:59:34+03:00

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Это уже вторая книга, героем которой стал он – Максим Матвеевич Загорулько, ветеран войны, герой Сталинграда. Издание «Почетные граждане. Время. Герои. Судьбы» - объемная работа, в которой описаны судьбы людей, победивших фашизм. Это очерки, в которых вся боль битвы на Волге, важные мысли и события, в центре которых – настоящие легенды. Первую же книгу из серии «Жизнь замечательных людей» - «Максим Загорулько. Солдат, ученый, сталинградец» - презентовали в 2018 году.

Тогда Почетный гражданин города-героя Волгограда и Волгоградской области, профессор Максим Матвеевич смог сам прийти на мероприятие. Но в этот раз почтенный возраст не позволил. Однако книгу передал лично губернатор Андрей Бочаров. Встреча получилась теплая, в домашней обстановке.

- 560-страничный труд «Почетные граждане. Время. Герои. Судьбы» впервые в истории региона объединил биографические рассказы о Почетных гражданах Волгоградской области и города-героя Волгограда. Инициатором издания книги выступило ветеранское сообщество. Авторский коллектив трудился три года: презентация издания, которое будет направлено в библиотеки всех муниципальных образований, состоялась 30 января, - рассказали «КП-Волгоград» в областной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU