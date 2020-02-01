Щенок, выброшенный возле мусорных баков в Волгограде, переехал в Германию

1 Февр. 2020 2020-02-01T09:46:29+03:00

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Волонтеры волгоградского приюта «Помощь Бучу» продолжают пристраивать бездомных собачек из родного региона в европейские страны. Чаще всего питомцам удается переехать в Швецию, но щенку Беркуту повезло обосноваться в Германии.

Еще в мае 2019 года зоозащитники выехали в Кировский район: там недалеко от мусорных баков в трубе застряли три щенка. Их вытаскивал стрелок. И пока волонтеры спасали бродяжек, к месту подъехала иномарка.

- Мужчина выкинул из машины двух щенков прямо у нас на глазах. Вот как? Дети абсолютно домашние, знают человека, рвутся в дом., - рассказали «КП-Волгоград» добровольцы.

Среди них был Беркут – миниатюрный пес с черно-бежевым окрасом. Он оказался очень воспитанным. Его вылечили, кастрировали стали активно искать дом. Уже в январе 2020 года Пеле (так его назвали новые владельцы) передал своим спасителям «привет» из Германии.

- Он вполне себе счастлив, прогуливаясь по немецкой травке и почесывая свой бочок на немецком диване, - радостно резюмировали волонтёры.

ИСТОЧНИК KP.RU