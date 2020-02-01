Со 2 февраля волгоградцам запрещают охотиться на зайца

1 Февр. 2020 2020-02-01T09:44:18+03:00

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Информация для всех охотников Волгоградской области: со 2 февраля охотиться на зайца-русака запрещено. Сезон завершается. Но для звероловов на этом «работа» не заканчивается. Им предстоит в ближайшие двадцать дней подробно отчитаться о том, где и сколько особей удалось поймать во время сезона. Это необходимо для того, чтобы регулировать численность животных.

- Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области напоминает, что за невыполнение этого требования грозит административная ответственность. Для граждан размер штрафа составляет от пятисот до четырех тысяч рублей с возможной конфискацией орудий охоты, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе облкомприроды.

А пока владельцы охотничьих билетов могут ловить других обитателей региона: кабана, шакала, волка, бобра, ондатру, водяную полевку, лисицу, корсака, енотовидную собаку, норку, куницу, хоря, горностая и ласку. Охота на диких зверей официально завершится в конце февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU