Со 2 февраля волгоградцам запрещают охотиться на зайца
Информация для всех охотников Волгоградской области: со 2 февраля охотиться на зайца-русака запрещено. Сезон завершается. Но для звероловов на этом «работа» не заканчивается. Им предстоит в ближайшие двадцать дней подробно отчитаться о том, где и сколько особей удалось поймать во время сезона. Это необходимо для того, чтобы регулировать численность животных.
- Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области напоминает, что за невыполнение этого требования грозит административная ответственность. Для граждан размер штрафа составляет от пятисот до четырех тысяч рублей с возможной конфискацией орудий охоты, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе облкомприроды.
А пока владельцы охотничьих билетов могут ловить других обитателей региона: кабана, шакала, волка, бобра, ондатру, водяную полевку, лисицу, корсака, енотовидную собаку, норку, куницу, хоря, горностая и ласку. Охота на диких зверей официально завершится в конце февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU