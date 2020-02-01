Три пешехода из Волгоградской области попали под машины

1 Февр. 2020 2020-02-01T09:17:21+03:00

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За минувшие сутки сразу три жителя Волгоградской области попали под колеса автомобилей, когда переходили дорогу. Две аварии произошли утром 31 января в Дзержинском районе Волгограда с разницей в минуты. Около 7:25 утра медицинская помощь потребовалась 56-летнему мужчине – его сбил «Хундай Сантафе», за рулем которого находился 58-летний водитель.

- Двигаясь по улице Жигулевской со стороны Геофизиков при выезде на Историческую напротив дома № 191, совершил на регулируемом пешеходном переходе наезд на 56-летнего пешехода, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе областного Главка.

Через пять минут на улице Шекснинской у дома №45 пострадал 43-летний пешеход – его сбил «Шевроле Клан». А в Волжском в обед невнимательный водитель парковался на «Ниссан Х-Трейл» на улице Нариманова и наехал на 84-летнюю старушку. Все доставлены в больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU