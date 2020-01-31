2020-01-31T17:19:57+03:00
Происшествия

В Волгограде угнали дорогую иномарку и лодочный прицеп

Полиция просит помочь информацией
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Полиция разыскивает иномарку и прицеп.Полиция разыскивает иномарку и прицеп.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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За два последних дня января в Волгограде угнали дорогую иномарку и прицеп для лодки. Теперь их разыскивают полицейские. А волгоградцев, которые могут что-то знать о кражах или совершивших их людях, просят сообщить об этом. Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, «Тойоту Лэнд Крузер 200» черного цвета угнали в ночь с 30 на 31 января 2020 с улицы Рабоче-Крестьянской в Ворошиловском районе. Номер пропавшего авто - Е990КА134. Машина 2018 года выпуска. Отметим, стоит новый такой автомобиль от 4,8 миллиона рублей.

А в Кировском районе из частного сектора от дома №45 по улице Ртищевской накануне исчез серебристый лодочный прицеп 748740 с номером ЕВ170034. Он тоже почти новый – производства 2018 года.

Всех, кто что-либо знает о совершенных кражах и дальнейшей судьбе автомобиля и прицепа, полицейские просят сообщить по телефону «02» или в дежурную часть по номерам (8442) 93-21-31 и 93-77-75.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Волгограде угнали дорогую иномарку и лодочный прицеп
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