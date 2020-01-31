Волгоградцев бесплатно проверят на рак в торговых центрах и ДК

31 Янв. 2020 2020-01-31T16:18:11+03:00

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Каждый год 4 февраля во всем мире проходит день борьбы с онкологическими заболеваниями. Его главная цель - привлечь внимание к раку, который уносит все больше жизней, а также донести до людей необходимость регулярного обследования, ведь на начальных стадиях рак лечится. В Волгограде с 3 по 5 февраля 2020 года пройдет акция «Онкопатруль». В течение трех дней терапевты и онкологи будут дежурить в домах культуры и торговых центрах. Каждый волгоградец сможет прийти в выездные кабинеты и бесплатно получить консультацию врача. Как рассказали «КП-Волгоград» в облздраве, работать медики будут с 11.00 до 16.00. Плюс к этому в кабинетах профилактикии центрах здоровья устроят лекции, на которых расскажут о факторах риска развития рака.

Где в Волгограде бесплатно провериться на рак: в Дзержинском рацйоне – в ТРК «Мармелад», в центре – в ЦКиД «Родина», ТЦ Ворошиловский, в Советском районе - ДК Советского района (ул. Даугавская, 1), на Красном – в ДК Гагарина. Больше всего точек откроют в Красноармейском: в ДК «Судоверфь», ДК «Царицын» и в клубе пожилых людей «Золотая пора» (ул. Гражданская, 64).

Пройдет «Онкопатруль» и в других городах и райцентрах Волгоградской области:

Волжский - ТРЦ «Волга Молл»

Камышин - ДК «Текстильщик» и ЦКД «Дружба»

Фролово - Дом культуры

Дубовка - КТ «Красная звезда»

Жирновск - ДК «Нефтянник»

Станица Клетская - площадь Солдатской славы

р.п. Новониколаевский – Дом культуры

Ленинск - ДК «Октябрь»

ИСТОЧНИК KP.RU