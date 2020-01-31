2020-01-31T15:34:38+03:00
Общество

В Волгограде на месяц изменится расписание электричек в аэропорт

А 2 февраля после салюта в Волгограде электричка в аэропорт пойдет позже обычного
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Электрички будут приходить на конечную с легким опозданием.Электрички будут приходить на конечную с легким опозданием.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Из-за ремонта на железной дороге два пригородных поезда в Волгоградской области на месяц слегка изменят свое расписание. Начиная с 4 февраля по 4 марта 2020 года поезд №6613 Волгоград - Чернышков будет отправляться со станции Волгоград-1 в 8.43 и прибывать на конечную на две минуты позже - в 13.16. А электричка №6734/6733 Аэропорт - Шпалопропитка будет уходить с остановки Аэропорт в 8.16. На конечной в Красноармейском районе Волгограда она будет останавливаться на четыре минуты позже - в 9.53.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ПривЖД, также 2 февраля 2020 года расписание электрички №6736/6735 Аэропорт - Шпалопропитка подстроят под тех, кто решит посмотреть вечером фейерверк в честь 77-летия Сталинградской победы. Со станции Аэропорт пригородный поезд отправится в 20.57, с пригородного вокзала Волгоград-1 - в 21.50, а прибудет на конечную «Шпалопропитка» в 22.40. В пути электричка задержится на 21 минуту - на это время увеличат продолжительность стоянки, чтобы дождаться пассажиров после салюта на станции Волгоград-1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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