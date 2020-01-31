2020-01-31T14:56:33+03:00
Общество

В Вологограде снесут пристрой к «Китай городу»

Сам рынок трогать не будут
Екатерина МАЛИНИНА
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Основное здание Китай-города не тронут.Основное здание Китай-города не тронут.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Волгограде продолжают приводить в порядок город – как это себе представляют власти. На этот раз изменения затронут «Китай город». Но не спешите хвататься за сердце и переживать, что от исторического для Волгограда место, где многие до сих пор обновляют гардероб, не оставят камня на камне (в эпоху страха перед коронавирусом не удивительный сценарий). Незаконным является не основное здание, а белый пристрой к нему: нестационарное сооружение с вывеской «Китай город», «Кассы онлайн» и «Осаго+ТО КАСКО».

Владельца уведомили, что необходимо снести незаконный объект, но он пока никак не отреагировал на требования. Так что через пять дней сюда вправе подъехать трактора коммунальщиков и сравнять с землей территорию 250 квадратных метра. Возможно, до этого момента хозяин одумается и сам займется демонтажом.

В любом случае, остальным арендаторам придется немного потесниться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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