2020-01-31T14:37:46+03:00
Общество

Новую школу построят в ЖК «Санаторный» к 2023 году

Власти Волгограда объявили аукцион на строительство школы в Кировском районе
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Новую школу на тысячу мест впервые за четверть века построили в Волгограде в 2018 году. Фото: АВОНовую школу на тысячу мест впервые за четверть века построили в Волгограде в 2018 году. Фото: АВО
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К 2023 году в Кировском районе Волгограда появится новая школа. Построят ее в новом ЖК «Санаторный» на улице Григория Засекина. В развивающемся микрорайоне уже открыли детсад на 260 мест, куда сейчас ходят четыреста малышей. Вскоре они пойдут в школу. Власти приступили к отбору подрядчика, который займется строительством. Соответствующий лот появился на сайте госзакупок. Подрядчика определят 12 февраля. Школа на 800 мест обойдется бюджету в 566,7 миллиона рублей. Сдать ее должны до 31 января 2023 года.

Как рассказали "КП-Волгоград" в мэрии, новая школа будет трехэтажной. В ней будут не только учебные классы, но и блок для начальных классов с отдельным выходом, столовая, библиотека, медпункт, спортивный и актовый зал. К зданию подведут проезды и тротуары. Вдоль них поставят фонари, высадят деревья и сделают поливочник, чтобы они не засохли. На улице рядом со школой обустроят спортивно-игровые зоны и площадки для отдыха с навесами от солнца. Отапливать здание будут при помощи собственной блочно-модульной котельной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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