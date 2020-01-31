2020-01-31T15:50:56+03:00
Общество

В Кировском районе проверили контактную сеть троллейбуса: электротранспорт могут вернуть

Специалисты сделали контрольный прогон
Екатерина МАЛИНИНА
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Теперь предстоит сохранить контактную сеть. Фото: мэрияТеперь предстоит сохранить контактную сеть. Фото: мэрия
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Мэрия города совместно с транспортниками проверила состояние контактной сети от «Обувной фабрики» в Советском районе до улицы Тополевая в Кировском. Они пустили в ночной рейс троллейбус и оценили состояние проводов на всем расстоянии.

Специалисты обещали продумать комплекс мер для сохранения и поддержание троллейбусной сети в рабочем состоянии. Как сообщили в мэрии, в долгосрочной перспективе они не исключают, что по ней снова начнет ходить электротранспорт. И одним из рациональных вариантов станет электробус. Эта техника «с рогами» движется как троллейбус за счет электропроводов, но при необходимости может двигаться и автономно благодаря «батарейкам» внутри. Это позволит такой машине двигаться даже на тех участках, где нет проводов.

Напомни, троллейбус в Кировском районе убрали несколько лет назад. В защиту №18 встали сотни жителей района и сотрудники «Метроэлектротранса». Но маршрут на тот момент посчитали убыточным и невыгодным, к тому же появилось несколько автобусов. Но похоже, электротранспорт все-таки может вернуться в южный район.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Кировском районе проверили контактную сеть троллейбуса: электротранспорт могут вернуть
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