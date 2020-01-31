Волгорадец в девятый раз попался пьяным за рулем

31 Янв. 2020 2020-01-31T13:51:23+03:00

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Едущий неровно по дороге «Москвич» заметил наряд ДПС в Краснооктябрьском районе. Они потребовали водителя остановиться. Мужчина решил не гонятся с полицией и смиренно нажал на тормоз. Стражи порядка заметили, что волгоградец был сильно пьян. Они потребовали от него водительское удостоверение, но того у мужчины не оказалось. Кроме того выяснилось, что до этого его уже 8 раз привлекали к ответственности за вождение в нетрезвом виде и 4 раза возбуждали уголовные дела.

На этот раз он от медосвидетельствования отказался. В отношении мужчины собираются возбудить еще одного уголовное дело по статье 264 УК РФ.

Сам 40-летний мужчина дать внятного ответа по поводу своих действий не смог, лишь кивал и слушал музыку в наушнике.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/757982" frameborder="0"></iframe> Волгоградец в девятый раз попался пьяным за рулем.Видео: ГУ МВД по Волгоградской области

Возможно именно на подобные случаи депутаты собираются принять закон, по которому приставы смогут забирать машины у злостных пьяниц за рулем.

ИСТОЧНИК KP.RU