2020-01-31T13:22:27+03:00
Общество

28 донских казаков съездят на парад за 4 миллиона казенных рублей

Они должны научиться кричать троекратное «Ура!»
Екатерина МАЛИНИНА
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Для казаков закупят специальное обмундирование.Для казаков закупят специальное обмундирование.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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На парад в Москву отправятся не только ветераны. От Волгоградской области маршировать на Красной площади 9 мая 2020 года будут и наши казаки. На сайте госзакупок появился соответствующий лот. Заказчик "Казачий центр государственной службы"

В Москву повезут 28 казаков. 25 будут непосредственно участвовать в главном марше на 75-летие победы, а троих берут в качестве запасных. На это собираются потратить 3 миллиона 990 тысяч рублей.

Требование к кандидатам: мужчины старше 18 лет без судимости, не причастные к экстремизму, психически уравновешенные с российский гражданством.

Для тренировок заказчик должен свозить их автобусом в Ростовскую область, а также обеспечить формой: казачий парадный мундир («с красной (алой) выпушкой по краю стоячего воротника и обшлагам рукавов, со шлейками для погон, с серебряными вышитыми накладными катушками установленных размеров и образцов на обшлагах рукавов и стоячем воротнике мундира, с накладными вышитыми эмблемами на рукавах «Государственного реестра казачьих обществ РФ» и герба войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское»»), галифе, погоны, поясной парадный шарф, сапоги хромовые, шашка казачья, перевязи синего цвета, аксельбант, летний походный полевой костюм, перчатки, нагрудный знак.

На тренировках казаков выучат маршировать, выполнять строевые приемы, перестраиваться в шеренгах и конечно же кричать троекратное «Ура».

Также казакам должны предоставить жилье и обеспечить горячим питанием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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28 донских казаков съездят на парад за 4 миллиона казенных рублей
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