Рецедивист заставил младшеклассников обокрасть магазин игрушек и держал их в плену

31 Янв. 2020 2020-01-31T11:46:05+03:00

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в Ахтубинске двое мальчишек 10 и 11 лет своего соседа по улице знали хорошо. Он периодически подходил к пацанам, спрашивал, как жизнь. Знали они и о его криминальном прошлом, что казалось ребятам очень интересным. 17 декабря 19-летний сосед подошел к школьникам и предложил интересное дело – обокрасть магазин игрушек. Сначала те согласились: это же так любопытно. Но когда он вытащил их ночью к зданию, те наотрез отказались. Одно дело быть супергероем на словах, другое – по-настоящему идти на ограбление.

Но отказов «наставник» не принимал. Он ударил их в живот и в грудь и заставил пробраться в магазин. Мальчишки под угрозами вытащили товаров на 14 тысяч рублей. Но после преступления домой их астраханец не отпустил, а потащил к своей знакомой. Хотел еще раз наведаться с пленниками в магазин за новой партией. Один из пацанов пытался сбежать, тогда молодой мужчина привязал его к перегородке рядом с печкой.

Так в страхе ребята просидели несколько часов. Но когда их мучитель заснул, один отвязал другого и вместе они сбежали к родителям, а те обратились в полицию.

Как выяснили следователи, 19-летний житель Ахтубинска – преступник со стажем. За ним числится грабеж и угон. Сейчас ему также предстоит ответить по двум статьям УК: вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления, незаконное лишение свободы несовершеннолетних

ИСТОЧНИК KP.RU