2020-01-31T11:25:23+03:00
Политика

Президент напомнил мэрам городов, что они не на Луне

Глава Волгограда Виталий Лихачев принял участие в заседании Совета при президенте РФ
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Заседание Совета при президенте РФ. Фото: kremlin.ruЗаседание Совета при президенте РФ. Фото: kremlin.ru
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Мэр Волгограда Виталий Лихачев 30 января отправился в Красногорск на заседание Совета по развитию местного самоуправления, которое провел президент России Владимир Путин. Обсуждали главы регионов и городов задачи и перспективы развития местного самоуправления, а также их роль в реализации национальных проектов. Глава государства отметил, что все уровни власти должны действовать сообща и тесно взаимодействовать меж собой.

- Органы местного самоуправления не входят в систему государственной власти, это мы с вами все хорошо знаем. Но они находятся, естественно, здесь, а не где-то там, в космическом пространстве, на Луне. Они часть нашего общества, страны и системы управления. А их самостоятельность в пределах своих полномочий не означает разорванности, разделённости единого политического, экономического, культурного, транспортного пространства России, - заявил Владимир Путин.

С тесным взаимодействием города и области в Волгограде сейчас все хорошо. Глава города Виталий Лихачев и губернатор Андрей Бочаров постоянно вместе объезжают стройки, контролируют выполнение работ и зачастую прямо на местах принимают необходимые решения. Большие планы и на 2020 год: обновить 8 общественных пространств, 9 дворов, отремонтировать более 30 дорог и еще три новых построить.

В Волгограде власти города и области сейчас работают в тесном взаимодействии. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде власти города и области сейчас работают в тесном взаимодействии.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Как отмечают в мэрии, Волгоград активно участвует в нацпроектах «Жилье и городская среда» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Не обходится и без проблем. Виталий Лихачев предложил внести изменения в законы, которые ставят административные барьеры для ремонта и реставрации объектов культурного наследия. Центр Волгограда - прекрасный образец сталинского ампира. Но особый статус не позволяет параллельно развивать здесь городскую среду и реставрировать здания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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