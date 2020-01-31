В Астрахани ищут водителя, который сбил насмерть женщину с ребенком

31 Янв. 2020 2020-01-31T11:09:00+03:00

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Авария произошла в восьмом часу вечера 30 января в поселке Верхний Баскунчак Астраханской области. 38-летняя женщина с сыном возвращалась домой. На улице уже стемнело, астраханка шла с ребенком вдоль дороги, когда их на высокой скорости сбила белая «семерка»,

Женщина погибла на месте. Малыша на «скорой» отвезли в районную больницу, но травмы у ребенка оказались слишком серьезными. Ребенок не выжил.

Полицейские со слов очевидцев достаточно быстро определили автомобиль, на котором ехал лихач и личность самого владельца. Им оказался 30-летний Байгазиев Айрат Куанышбекович.

Машину нашли у него в гараже с характерными повреждениями, а вот самого водителя пока ищут. Известно, что у мужчины нет прав. Но до этого его уже штрафовали за вождение в пьяном виде. А в 2016 году его осудили на 1 год и 4 месяца условно за сбитого пешехода, который получил серьезные травмы.

Всех, кто знает, где находится водитель-убийца, просят позвонить по телефонам "112", "102", (8512) 40-08-92; (85141) 5-24-88. Анонимность гарантируют.

Мужчину уже судили за сбитого на дороге пешехода.Фото: УМВД по Астраханской области

ИСТОЧНИК KP.RU