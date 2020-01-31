2020-01-31T11:23:51+03:00
Общество

В Волгограде прокуратура закрыла пять сайтов, которые продавали техосмотр

Специалисты проводят проверку и ищут тех, кто «купил» справку
Екатерина МАЛИНИНА
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Кто-то из водителей рискует и заказывает техосмотр через сайт.Кто-то из водителей рискует и заказывает техосмотр через сайт.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Техосмотр машины водители должны проходить довольно часто. Без него невозможно получить полис ОСАГО. И на состояние авто смотрят, когда происходит авария. Но, к сожалению, не все хотят проходить процедуру. Кто-то решает воспользоваться техосмотром через сайт. Понятно, что никто машину в этом случае не осматривает и возможные дефекты не фиксирует. По сути, автовладельцы покупают техосмотр, что незаконно.

Прокуратура Волгоградской области нашла пять сайтов, занимающихся подобной продажей. Известно, что подделка документов - уголовно наказуема. Ведомство обратилось в Центральный районный суд с требованием заблокировать указанные ресурсы, и судья встал на сторону надзорного органа. Доступ к сайтам закрыли.

Сейчас сотрудники прокуратуры разбираются, кто и кому продавал техосмотр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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