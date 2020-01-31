Сына директора завода радиооборудования осудили за мошенничество с поставками для оборонки

31 Янв. 2020 2020-01-31T10:25:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Куйбышевский суд Санкт-Петербурга вынес приговор генеральному директору ООО «НПФ Микро-Вэйв» Александру Малиновскому, который поставлял в Волгоград в рамках гособоронзаказа бывшие в употреблении радиодетали. Речь шла о модернизации радиолокационных систем посадки для нужд военных. Малиновскому предъявили обвинение по шести эпизодам мошенничества и трем эпизодам «отмывания» денег. Суд приговорил его к четырем годам условно и 150 тысячам рублей штрафа.

Выявили махинации контрразведчики Южного военного округа. В 2014 - 2016 годах фирма Малиновского заключила договоры с АО «Волгоградский завод радиотехнического оборудования» (ВЗРТО) на поставку радиодеталей на сумму более 10 миллионов рублей. Оказалось, что под видом новых ставили на военную технику во время капремонта уже бывшие в эксплуатации радиодетали. При этом управляющим директором завода был отец подсудимого - Петр Малиновский. Так что волгоградское предприятие сознательно использовало контрафакт.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ФСБ России, старые магнетроны во время капремонтов на АО «ВЗРТО» с техники снимали. Но начиная с 2009 года их не учитывали, и не утилизировали как положено изделиям с драгметаллами. А направляли в Санкт-Петербург прямиком в фирму Малиновского младшего. Там приборы перебирали, красили, меняли серийные номера и делали новый техпаспорт. А потом поставляли на волгоградский завод как новые.

ИСТОЧНИК KP.RU